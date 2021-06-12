«القومي للبحوث»: دراسات تحاليل عينات 300 مريض لفيروس كورونا 

كشفت مصادر بالمركز القومي للبحوث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن هناك دراسة تم إجراؤها وتسجيلها على بنك الجينات الدولي، على ما يقرب من 300 عينة لفيروس كورونا لمعرفة إذا كانت هناك تحورات بالسلالة الموجودة في مصر من عدمه، لافتا إلى أنه تم اكتشاف وجود طفرة من السلالة الهندية وأخرى من الإنجليزية، موضحا أن تأثيرهم يسهم في زيادة نسب الوفيات، منوها إلى أن الطفرات تم اكتشافها منذ شهر مارس الماضي وحتى مايو الماضي خلال التحليل.

الدراسة تمت خلال الفترة ما بين مارس ومايو الماضي

وأوضحت المصارد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة تم تنفيذها بالاشتراك مع أساتذة من وزارة الصحة الصحة المصرية، لافتا إلى أنه من خلال الفحص والتحليل تم اكتشاف الطفرات في عدد من العينات، قائلاً: «السلالة التي تم اكتشافها في تايلاند وأطلق عليها سلالة مصرية، المقصود بها السلالة التي تحورت وأخذت طفرة من الهندي وأخرى من الإنجليزي»، موضحا أن المشكلة الرئيسية للتحور تكمن في كونها سببا لزيادة نسبة الوفيات، وبشأن سرعة الانتشار أوضح أنها لو كانت تشبعت بجميع طفرات السلالة الإنجليزية كانت أصبحت سريعة.

القومي للبحوث: تأثيرها زيادة في نسب الوفيات

وتابعت المصادر، أن البحث العلمي والدراسات البحثية المختلفة على فيروس كورونا تتم في عدد من المحاور بالمركز، منها ما يتم تنفيذه على الأدوية لمعرفة مدى تأثيرها على فعالية لقاح كورنا وكذلك الدراسات والأبحاث العلمية التي تجري لإيجاد حلول تسهم في مواجهة المرض، وكذلك الدراسات البحثية والعلمية على لقاحات كورونا المحضرة من قبل علماء المركز للوقاية من فيروس كورنا، مؤكدة على أن هناك متابعة لحظية للعمل وأن ما يتعلق بملف اللقاح المصري سيتم الكشف عنه قريبا، خاصة فيما يتعلق بموعد بدء الدراسات الإكلينيكية على المتطوعين، مؤكدة على أن الملف يتم مراجعته من خلال هيئة الدواء المصرية، خاصة فيما يتعلق بالمراحل ما قبل التجارب الإكلينكية، وذلك حتى يتم إجازته، لافتة إلى أنه جميع الخطوات التي تمت في تحضير اللقاح تتم وفقا لمنظومة الصحة المصرية.

وأكدت المصادر، أن هناك جاهزية على أعلى مستوى لبدء الاختبارات الإكلينيكة للقاح كورونا المصري على المتطوعين، وذلك فور إجازته من قبل هيئة الدواء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته.