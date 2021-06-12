«التعليم العالي» تفتح باب الترشح لجائزة «بيان» للإبداع باللغة العربية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول فتح باب الترشح لجائزة «بيان» للإبداع التعبيري باللغة العربية لعام 2021.

وأشار التقرير، إلى أنَّ هذه الجائزة تأتي ضمن مبادرات مركز الإيسيسكو للّغة العربية للناطقين بغيرها، من خلال إلقاء تعبيري ينجزه الطالب عبر مقطع فيديو قصير مخرجًا إخراجًا فنيًا إبداعيًا، مستندًا إلى نص حرره باللغة العربية الفصيحة «شعر، نثر، مقال، وقصة قصيرة».

وذكر التقرير، أنَّ الهدف من الجائزة هو تحفيز الإبداع والإنتاج باللغة العربية لدى طلاب اللغة العربية الناطقين بغيرها، وإبراز عالمية اللغة العربية وتحقيق التكامل بين البعدين التعليمي والثقافي، وتحفيز التنمية الذاتية للمهارات اللغوية من خلال الكتابة الإبداعية والإلقاء التعبيري.

وأوضح أنَّ الأعمال المرشحة يجب أن تكون في أحد الموضوعات التالية: التعلم بعد الجائحة، الوقاية خير من العلاج، التنوع الثقافي، التكنولوجيا والمستقبل، ويتمّ منح الجائزة لثلاثة فائزين من كل فئة من الفئات العمرية المختلفة «الأطفال، الفتيان والفتيات، والشباب»، ويحصل كل فائز من فئة الشباب على 2000 دولار أمريكي، ومن فئة الفتيان والفتيات على 1500 دولار، ومن فئة الأطفال على 1000 دولار، فضلاً عن منح الفائزين شهادات تقديرية من الإيسيسكو.

شروط الحصول على الجائزة

ولفت إلى أنَّه يشترط للحصول على الجائزة؛ أن يكون المرشح طالبا من جنسية دولة غير عربية، ولا تكون اللغة العربية لغته الأولى، وأن يتمّ ترشيح العمل عبر المؤسسة التربوية التي يدرس فيها الطالب، وألا ترشح المؤسسة التربوية إلا عملا واحدا فقط، وألا يتجاوز الفيديو الإلقائي 3 دقائق لفئة الأطفال، و4 دقائق لفئة الفتيان والفتيات، و5 دقائق لفئة الشباب، وأن يتم إخراج الفيديو إخراجا فنيا إبداعيا و ألا يكون قد نشر أو تمّ ترشيحه لمسابقة أخرى، ويكون الفيديو مصحوبا بالنص الذي حرّره الطالب.

وأشار التقرير إلى أنَّه على المتقدمين لهذه الجائزة كتابة استمارة الترشيح بشكل كامل، وتحميلها من الرابط التالي من هــنـــا، وإرسال الملفات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني قبل موعد غايته 30 يوليو 2021bayanaward2@icesco.org.