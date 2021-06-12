حادث التسريب الكيميائي في الصين.. مادة سامة تقتل من يستنشقها

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر تسرب مادة كيماوية سامة اليوم فى مصنع بمدينة قوييانج بجنوب غرب الصين، حسبما ذكرت السلطات الصينية.

ووقع حادث التسريب الكيمائي في الصين أثناء قيام العمال بتفريغ شحنة من فورمات الميثيل من مركبة في منشأة مناولة المواد الكيميائية بمنطقة التنمية الاقتصادية والفنية بمدينة قوييانج. وذكرت إذاعة الطوارئ الوطنية الصينية أن التحقيق جار.

حادث التسريب الكيمائي في الصين.. المادة الكيميائية المسربة تستخدم كمبيد حشري

ووفق تقرير لشبكة «إي بي سي نيوز» الأمريكية حول حادث التسريب الكيميائي في الصين، يُستخدم فورمات الميثيل في مجموعة متنوعة من العمليات الكيميائية وكمبيد حشري، ويمكن أن يسبب تهيج الجلد وقد يكون سامًا إذا تم تناوله أو استنشاقه.

وأدى تركيز الاقتصاد الصيني على المواد الكيميائية والصناعات الثقيلة إلى حوادث مميتة متكررة، غالبًا ما تُعزى إلى ضعف الالتزام بمعايير السلامة والفساد بين هيئات الإنفاذ، وفق «إيه بي سي نيوز».

حوادث التسريب الكيميائي في الصين تتسبب بموت مئات بالصين

وغالبًا ما يتم فرض عقوبات قاسية على المسؤولين، لكن ارتفاع الطلب والرغبة في الربح غالبًا ما يتفوقان على مثل هذه المخاوف. وتسببت الحوادث الصناعية، التي اشتمل الكثير منها على مواد كيميائية، في مقتل المئات في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك 78 في مصنع بشرق الصين في عام 2019.

وكان من بين أسوأ الحوادث انفجار هائل عام 2015 في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة تيانجين الساحلية وأسفر عن مقتل 173 شخصا، معظمهم من رجال الإطفاء وضباط الشرطة. وألقي باللوم في الانفجار على البناء غير القانوني والتخزين غير الآمن للمواد المتطايرة.

نتائج أولية بشأن تحقيقات حادث التسريب الكيمائي في الصين

وتدل نتائج التحقيق التمهيدي في حادث التسريب الكيمائي في الصين على أن التسريب وقع أثناء تفريغ فورمات الميثيل من مركبة تحمل لوحة ترخيص هوباي، في أراضي مصنع «Sanqiang Xingxing Chemical».

ونُقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأجرى الخبراء صباح اليوم السبت تفتيش الحالة البيئية في مكان الحادث. وأظهرت نتائجه أن نوعية الجو فيها على المستوى الطبيعي، ولا تزال أسباب الحادث غامضة حتى الآن.