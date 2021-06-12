القصة الكاملة للأزمة الصحية للفنان سيد جبر: مخدش دواء سيولة بعد اللقاح

تحسنت الحالة الصحية للفنان سيد جبر على مدار الساعات الأخيرة، وذلك بعد خروجه من العناية المركزة، أمس، حيث تعرض لأزمة صحية بعد تلقيه لقاح كورونا بسبب عدم حصوله على أدوية للسيولة عقب تلقي اللقاح، مما أدى إلى مضاعفات جسيمة على حالته الصحية.

وطمأنت شهد ابنة الفنان سيد جبر الجمهور على صحة والدها، في تصريحات لـ «الوطن»، قائلة إن الحالة الصحية لوالدها أصبحت مستقرة، وقلت نسبة الجلطات في الجسم وبالتالي قرر الأطباء خروجه من المستشفى.

القصة الكاملة للأزمة الصحية للفنان سيد جبر

وبدأت الأزمة الصحية للفنان سيد جبر بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا، ولم يحصل بعدها على أدوية خاصة بالسيولة، مما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة بدأت بارتفاع درجة حرارته إلى 40 درجة، بالإضافة إلى فقدان الشهية، وكشفت التحاليل التي أجراها عن ارتفاع نسبة الجلطات في الجسم، وبالتالي كان من الضروري حجزه في العناية المركزة حتى استقرار حالته الصحية خوفا من تدهورها.

وأوضحت شهد ابنة سيد جبر في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، «والدي بيحب يحافظ على صحته فراح خد لقاح كورونا، وكان المفروض إن الأطباء اللى ادوله المصل ينصحوه بأنه ياخد دواء سيولة وحاجة خافضة للحرارة ولكن دا محصلش».

وحرص مجموعة كبيرة من الفنانين على تلقي لقاح فيروس كورونا، ونشر صورهم أثناء تلقي اللقاح لتشجيع جمهورهم على الحصول على التطعيم، ومن بينهم الفنان صلاح عبد الله الذي نشر صورة له أثناء تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، معلقا: «‏أخدت الجرعة التانية للقاح قولوا بالشفا ياعم صلاح».

واتسعت قائمة الفنانين الحاصلين على التطعيم لتشمل نجلاء بدر، روجينا، أحمد فهمي، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، ومن الفنانين العرب كانت أحلام، حسين الجسمي والفنان اللبناني راغب علامة.