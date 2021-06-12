عاجل.. تحديد هوية الشاب مرتكب الفعل الفاضح في قطار «الجيزة - أسوان»

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الشخص مرتكب الفعل الفاضح مع طفل من الباعة الجائلين داخل القطار رقم 1008 المتجه من محافظة الجيزة إلى محافظة أسوان، بعد تداول فيديو يوثق الجريمة على منصات التواصل الاجتماعي وظهر من خلاله المتهم وهو يجلس على مقعد داخل القطار وجانبه طفل من الباعة الجائلين وارتكب المتهم مع الطفل فعلًا فاضحًا.

البحث عن المتهم

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن تواصل أعمال البحث عن المتهم تمهيدًا للقبض عليه وتقديمه إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الفعل الفاضح، وأن أجهزة الأمن حرزت الفيديو تمهيدًا لإرساله إلى النيابة العامة بعد القبض على المتهم.

تظاهر بالنوم وصور الجريمة

وتابعت المصادر أن المتهم لم ولن يفلت من العقاب لأن الفيديو المتداول أظهر المتهم بشكل واضح وهو يتحرش بطفل وقت جلوسه بجانبه على المقعد داخل القطار مستغلًا نوم أغلب الركاب لكن الراكب الذي كان يجلس على المقعد المقابل له ارتاب في تصرفات الشاب الذي كان يرتدي جلبابا صعيديا ففتح كاميرا التليفون على وضع التصوير فيديو ثم تظاهر بالنوم ليكتشف بعدها الجريمة عقب تشغيل الفيديو.