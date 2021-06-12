«القوى العاملة« تصرف 1.5 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ3176 عاملا بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 400 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 شاباً من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتمّ تسجيل 736 باحثًا عن عمل، منهم 20 من ذوي القدرات الخاصة.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنَّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تمّ صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة تمثلت في: منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و5 منح مولود جديد بمبلغ 10 آلاف جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه، كما تمّ صرف الرعاية الصحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه 25 ألف جنيه لـ8 عمال من المسجلين بالإدارة، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ3176 عاملاً بإجمالي مليون و589 ألفاً و500 جنيه.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي، إلى أن المديرية استخرجت 360 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

كما تلقت المديرية في مجال علاقات العمل 60 شكوى فردية، تمّ تسوية شكوتين منها ودياً ، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، و18 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وفي مجال التفتيش العمالي، تمّ التفتيش على 61 منشأة، وتمّ تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة، وشن 11 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 5 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، وتمّ عقد لجنتين تراخيص ولجنة تحكيم طبي، ومنح تراخيص لمنشأتين.