«اتحضر للأخضر».. حملات توعية بأهمية التشجير في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات التوعية البيئية بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة من التلوث بكافة اشكاله وضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وأشار إلى أنه تم تنظيم عدة حملات نظافة وتوعية وتشجير بقرية جحدم بمركز منفلوط بمشاركة جمعية المحافظة على القرآن الكريم والوحدة المحلية بمركز منفلوط وجهاز شئون البيئة بأسيوط، تضامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام وذلك تحت شعار ( استعادة النظم البيئية من أجل الطبيعة )

وأشار المحافظ إلى أن إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني، نفذت حملات نظافة وتوعية وتشجير بمدن وقرى المحافظة لرفع مستوى النظافة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين المشاركة مع الوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وتم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بقرية جحدم بمركز منفلوط تم خلالها تنفيذ فعاليات تكثيف أعمال الكنس ورفع الأتربة الموجودة بشوارع القرية ورفع المخلفات الموجودة بنقاط التجميع، ونقلها إلى مصنع التدوير و إلغاء عدد من نقاط تجميع المخلفات الموجودة بشوارع القرية وزراعة عدد من الأشجار بموقع تلك النقاط لضمان الحفاظ عليها.

وتأتى حملات التوعية بمركز منفلوط بمشاركة المهندس رجب محمود على مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وإيمان حسين رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعي بالادارة ومحمد هاشم ثابت رئيس قسم الرصد والمتابعة بالإدارة وخالد محمد إبراهيم مدير الإعلام بجهاز شؤون البيئة وخالد فؤاد مدكور مدير المخلفات الصلبة بمنفلوط ومسؤولي المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية وفضيلة الشيخ آف سلطان رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم بقرية جحدم وهاني آف سلطان مدير الجمعية والعشرات من المتطوعين بالجمعية من أهالي القرية.