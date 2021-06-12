شعراوي يتابع مشروعات تطوير الريف ومنظومة المخلفات ببني سويف

يجري اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، زيارة إلى محافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية، تفقد بعض مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظة، حيث سيتم تفقد الموقف التنفيذي الجاري في المدفن الصحي بقرية سنور التابعة لمركز بني سويف، حيث يقام المدفن على مساحة 20 فدانا بتكلفة نحو 21 مليون جنيه وتنفذه الهيئة العربية للتصنيع، كما سيتم تفقد المحطة الوسيطة بقرية بني خليفة المقامة على مساحة 2275 مترا بتكلفة 17 مليون جنيه، ويعقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوي، والدكتور محمد هاني مشروع تبطين الترع بقرية أبوصير.

مشروعات تطوير الريف

كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد عددا من مشروعات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تتضمن مجمع الخدمات بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر، يعقبها تفقد مشروع الصرف الصحي بقرية بني خليفة وتفقد مجمع المدارس بقرية الرياض بمركز ناصر والذي يتضمن إنشاء 3 مدارس ومجمع ورش.

إزالة المعوقات

وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمستجدات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على سرعة إزالة أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ للمساهمة في تغير شكل الريف المصري خلال المدة المحددة للبرنامج والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين.

إنشاء مدافن صحية آمنة

وأكد اللواء محمود شعراوي حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجري تنفيذها حاليا في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماما ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

جدير بالذكر أن هذه زيارة وزير التنمية المحلية إلى محافظة بني سويف تعد الثانية له خلال شهر يونيو الجاري، حيث زار اللواء محمود شعراوي مطلع الشهر محافظة القليوبية لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين من بينها تطوير الريف المصري وشغلك جنب قريتك.