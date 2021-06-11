التنمية المحلية: توفير مليون فرصة عمل بدعم المشروعات الصغيرة في 7 سنوات

أكدت وزارة التنمية المحلية، على بذل جهد كبير خلال الـ7 سنوات الماضية للعمل على توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة بالمحافظات وتوفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك» لتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للشباب، لتوفير فرص عمل للشباب لتمويل فرص عمل لهم، حيث تم البدء في مارس 2015، وحتى يونيو 2021 في مجال توفير قروض ميسرة من برنامج «مشروعك» وتم دعم 172 ألف مشروع بتكلفة 18.5 مليار جنيه وفرت أكثر من مليون و36 ألف فرصة عمل بمختلف المحافظات من خلال دعم المشروعات الصغيرة.

توفير 23 ألف فرصة عمل من صندوق التنمية المحلية

وأضافت وزارة التنمية المحلية، في تقرير عن «حصاد 7 سنوات»، أن صندوق التنمية المحلية بالوزارة، وخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2021 قام بتمويل مشروعات بإجمالي استثمارات قدرها 170 مليون جنيه على مستوى محافظات الجمهورية ومشاركة مجتمعية تقدر بـ28 مليون جنيه، وتم توفير فرص عمل بلغت حوالي 23 ألف فرصة عمل مباشرة.

370 قطعة أرض لإقامة مشروعات صغيرة

وفيما يخص مبادرة وزارة التنمية المحلية «شغلك جنب قريتك»، أكدت الوزارة أنه تم توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة، وتطوير المجتمعات المحلية، بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة، حيث تم توفير 370 قطعة أرض بأربع محافظات وهى الإسماعيلية، والفيوم، والمنيا، والمنوفية لإقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يهدف إلى توفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة، كما تم تنفيذ نموذج أولى لبرنامج مشروع شغلك جنب قريتك بحيث يتم تعميمه على باقي المحافظات، حيث تم تنفيذ النموذج بمحافظة القليوبية وتضمن إنشاء 13 مصنعا على قطع أراضي مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، وتم توفير 300 فرصة عمل مباشرة و600 فرصة عمل غير مباشرة.وفى مجال توفير فرص عمل من خلال الدورات التدريبية تم توفير عدد 25 ألف فرصة تدريبية بتكلفة 0.025 مليار جنيه وفرت 25 ألف فرصة عمل.