قصة فيلم موسى: روبوت يتحكم فى الأحداث

منذ اللحظات الأولى لطرح الإعلان الرسمي لفيلم موسي للفنان كريم عبدالعزيز، هناك حالة ترقب لمعرفة قصة العمل، والتي تعتبر جديدة من نوعها على السينما المصرية، حيث يتم تقديمها للمرة الأولى من خلال زاوية جديدة.

قصة فيلم موسي

قصة فيلم موسى تدور حول طالب في كلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت من أجل أن يضع فيه ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

أبطال فيلم موسى

فيلم موسى يضم عددًا كبيرًا من النجوم، منهم كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد وصلاح عبد الله ومحمود حافظ وصبري فواز ومحمد لطفي وسارة، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الاختيار

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان كريم محمود عبد العزيز كان الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، والذي ظهر فيه كضيف شرف بجانب أمير كرارة وأحمد العوضي وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

فيلم شكوكو

ويستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لعمل سينمائي آخر وهو فيلم «شكوكو»، ويشاركه في البطولة يسرا ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

ويأتى التعاون بين ماندو العدل وابراهيم عيسى بعد النجاح الأخير الذي حققاه سويًا من خلال فيلم «صاحب المقام»، والذي لعب بطولته يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل.