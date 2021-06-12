جامعة أسوان تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب

احتفلت جامعة أسوان اليوم السبت، بتخريج الدفعة الخامسة من كلية الطب.

وقال الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس جامعة أسوان لخدمة شؤون المجتمع وتنمية البيئة،إن الجامعة ‏احتفلت كلية الطب بأسوان بتخرج الدفعة الخامسة من خلال حفل نقابة الأطباء ‏الفرعية بأسوان، ، حيث بلغ عدد الخريجين من الأطباء من أبناء محافظة أسوان والمحافظات ‏المجاورة 71 طبيبًا بالدفعة الخامسة من كلية طب جامعة أسوان.

حضر الاحتفالية، نائب رئيس ‏الجامعة، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون خدمة ‏المجتمع وتنمية البيئة نيابة عن الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة،،‎ والدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ورئيس جامعة أسوان الأسبق، ‏والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة ‏أسوان، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة والسكان بأسوان، والدكتور أشرف معبد ‏المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور حامد مكي أمين عام نقابة الأطباء .

كباش: تقديم أوجه الدعم والتدريبات للأطباء

وقال الدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ورئيس جامعة أسوان الأسبق، إن نقابة ‏الأطباء تقيم هذا الحفل تكريمًا للخريجين، حيث إن هذا التكريم يعد بمثابة إعلان أن نقابة ‏الأطباء بأسوان هي بيت كل طبيب وتعمل على تقديم كل أوجه الدعم من تدريبات ‏والحفاظ على مكانة وحقوق الأطباء بمختلف تخصصاتهم‎.‎

من جانبه أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بأسوان، أن حفل التخرج للدفعة ‏الخامسة لعام 2021 بكلية طب أسوان تقليد يتم كل عام للخريجين. ‏‎‎

كما تم تكليف الأطباء بهذه الدفعة كنواب وأطباء مقيمين للعمل داخل مستشفى أسوان ‏الجامعي، في التخصصات الطبية المختلفة كالجراحة والنسا والتوليد والعظام والأسنان ‏وغيرها، والتي اختارها بشفافية كاملة بناءً على رغباتهم حسب مجموع درجات كل ‏منهم، فيما يعمل البعض منهم في الأقسام الأكاديمية بكلية طب أسوان.

وأشار الدكتور الدهشوري عميد كلية الطب، إلى أن السنة الدراسية الأولى بالكلية بدأت في ‏العام الدراسي 2013/2014 عقب صدور القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2013 بإنشاء ‏كلية الطب بجامعة أسوان، حيث تم إلحاق الطلاب بالكلية من المحافظات الأخرى التي كانوا ‏بها في سنوات دراسية مختلفة.

إضافة 22 قسم وتخصص طبي جديد بطب أسوان

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفي أدام الطيري وكيل كلية الطب لشؤون الطلاب، أنه تم إضافة 22 قسم وتخصص طبي جديد بطب أسوان للدارسين من الطلاب، مع استحداث أقسام جديدة لم تكن موجودة لتؤدي خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب، كجراحة العمود الفقري وجراحة الأورام بما فيها أورام المخ والأوعية الدموية وجراحة التجميل والحروق والإصابات المختلفة، بالإضافة إلى العمليات الحديثة، مثل قسطرة المخ والقلب والشرايين إلى أن وصل عدد أقسام الكلية لـ30 قسمًا.

بينما عبّر الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، عن سعادته بهذه الدفعة من أطباء الامتياز، حتى يكونوا إضافة جديدة بمختلف أقسام المستشفى الجامعي بأسوان وقوة داعمة في خدمة المرضى من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة، في ظل التطور الذي تشهده مستشفيات جامعة أسوان.