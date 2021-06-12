«العربي للمجتمعات العمرانية»: 1.3 تريليون دولار تكلفة تحقيق التنمية في إفريقيا بحلول 2030

قال المهندس داكر عبد اللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، إن إقامة أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار الأفارقة بمشاركة ممثلين عن 34 دولة أفريقية ما بين وزراء ومسؤولين ورجال أعمال، يمثل تجسيدًا حقيقيًا لهدف تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي والاستثماري بين دول القارة.

وأوضح «عبد اللاه»، في تصريحات له، أنه طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة فإن تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقارة الأفريقية بحلول عام 2030 ستصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا، مع زيادة سكانية تُقدَّر بنسبة 45٪ في الفترة من 2020 ‏حتى 2030، وكل هذا يتطلب دورًا أكبر للقطاع الخاص في عمليات الاستثمار والبناء وتوفير فرص العمل بمشروعات كبيرة تساهم في زيادة مستوى الدخول للمواطنين.

وذكر نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، أن القطاع الخاص لديه فرص كبيرة كمرحلة أولى في تشييد بنية تحتية قوية ‏في القارة الإفريقية، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتنقيب عن المعادن، وكذلك الاستثمار الزراعي.

وأضاف أن منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأول الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشرم الشيخ، يهدف لدراسة كل الظروف والأوضاع لكل دولة، وعرض خريطة الاستثمار بها على باقي الدول، وذلك للتعرف عن قرب عن مجالات الاستثمار، وكيفية العمل بهذه الدول، ودراسة وتذليل العقبات التي تعوق فرص تواجد القطاع الخاص داخل، من خلال الاتفاق على نقاط تلاق بين دول القارة بهدف تحقيق تكامل اقتصادي أفريقي - أفريقي، وبما يحقق فكرة المنتدى وهدفه الرئيسي وهو «التكامل من أجل النمو».

ونوه «عبد اللاه» بأنه رغم وجود اتفاقيات تجارية مشتركة مثل «الكوميسا» و«التجارة الحرة»، إلا أن هناك تحديات يجب العمل على حلها، منها مشكلة الانتقال والسفر بين دول القارة والطرق البرية والبحرية والطيران، وكذلك مشكلة اعتماد بعض الدول على الجمارك لتحقيق دخل أساسي لها، إضافة إلى بعض النزاعات التجارية.