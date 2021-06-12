رئيس البرلمان: تقدمت ببحث عن مكافحة مصر للإرهاب في مؤتمر قضاة المحاكم الإفريقية

قال المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية في غاية الأهمية ورفيع المستوى، حيث يعقد سنويا بين رؤساء وقضاة المحاكم العليا والمحاكم الدستورية والمجالس الدستورية في قارة إفريقيا.

وأضاف الجبالي خلال لقاء خاص مع قناة «إكسترا نيوز» على هامش الاجتماع، أن هذه المحاكم من أرفع مستوى وتجتمع لكي تتداول بشأن المسائل الراهنة والحساسة بالغة الأهمية على جميع المستويات ومنها مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى ستتناول وسائل مكافحة الإرهاب على مستوى الدولة المصرية من جميع النواح.

وتابع رئيس مجلس النواب: «هذا الاجتماع يوطد أواصر التعاون والعلاقات الطيبة على جميع المستويات إفريقيًا، ولا يشمل مجرد أبحاث تُلقى أو كلمات، لكنه يعمل على زيادة أوار الصداقة والترابط بين دول القارة، وتدعمه الدولة المصرية بشكل كامل بقيادة لرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص شخصيا على دعمه ويتابع أعماله بدقة».

وأردف المستشار الدكتور حنفي علي الجبالي رئيس مجلس النواب: «لولا دعم وتعاون الرئيس السيسي ما أقيم هذا المؤتمر بالغ الأهمية، وكل عام يتم اختيار الموضوعات التي تعاصر الحدث نفسه وهناك موضووعات دائمة مثل مكافحة الإرهاب، وكل عام نناقش وسائل التكنولوجيا الحديثة والرقمنة ونبحث كل تطور جديد».

وأشار حنفي علي الجبالي، إلى أنه تقدم ببحث في المؤتمر يتناول جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، وهي جهود متنوعة وتتعدد الأطراف وتبدأ بالنص الدستوري المصري الذي يؤكد على ضرورة مكافحة الإرهاب واتخاذ كل الوسائل العملية والعلمية، كما صدر في مصر عدة قوانين كلها تتناول مكافحة الإرهاب على أرض الواقع.