وضع حجر أساس فرع «قومي المرأة» في دمياط

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ظهر اليوم، وضع حجر أساس مقر فرع المجلس القومى للمرأة الجديد بمدينة شطا بالمحافظة، يرافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأشادت مرسي، خلال وضع حجر الأساس، بالدور الذي تقوم به الدكتورة منال عوض في دعم ومساندة جهود فرع المجلس بالمحافظة، وتقديم كافة التسهيلات لمساعدته القيام بدوره في تقديم كافة الخدمات للمرأة بالمحافظة.

وأشارت إلى أن محافظ دمياط تعد نموذجًا متميزًا للنساء في مصر، فهي السيدة الوحيدة ضمن تشكيل المحافظين على مستوى الجمهورية، واستطاعت خلال فترة وجيزة إثبات جدراتها على أرض الواقع، والدليل على ذلك حجم الإنجازات التي تمت على مستوى المحافظة وكافة الأصعدة.

كما أعربت رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بوضع حجر الأساس لمقر فرع المجلس الجديد بالمحافظة، والذي يعد استمرارًا لجهود الدولة في دعم المرأة المصرية وتمكينها.

وأشادت بالمساحة الكبيرة التي خصصتها المحافظة؛ لإنشاء مقر فرع المجلس بدمياط، والتي تمكنه من مساعدة أكبر عدد من السيدات، وتقديم الخدمات اللازمة لهن، فضلًا عن توفير مكان لإقامة الفعاليات والندوات لتوعية سيدات وفتيات المحافظة.

من جهتها، عبرت محافظ دمياط، عن سعادتها بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، اليوم، في وضع حجر الأساس لفرع المجلس، مشيدة بالجهود التى تقوم بها لخدمة المرأة المصرية على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن بناء فرع المجلس بدمياط على مساحة 1500 متر، سيخدم العديد من السيدات، ويقدم المزيد من التوعية اللازمة لهن.

كانت الدكتورة مايا مرسي، قد زارت صباح اليوم، محافظ دمياط، بمكتبها، بحضور السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وحرمه مارلينا برجر، وذلك على هامش زيارتهما لمحافظة دمياط، اليوم؛ لافتتاح «المدينة الصديقة للنساء» بمدينة عزبة البرج، ووضع حجر أساس فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي، درع المجلس القومي للمرأة، إلى محافظ دمياط، تكريمًا لها على جهودها في دعم فرع المجلس والمرأة بالمحافظة، كما سلمت الدكتورة منال عوض، درع المحافظة للدكتورة مايا مرسي؛ تكريما لها على جهودها في دعم المرأة المصرية.