موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2021

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح 2021، خلال أسبوع من الآن، وجارِ العمل حاليًا في التصحيح من خلال كنترول الشهادة الإعدادية على مستوى جميع الإدارات والقطاعات التعليمية بنطاق المحافظة.

وتفقد وكيل الوزارة، اليوم، أعمال التصحيح، وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الطلاب عقب الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية، الخميس الماضى، بمقر الكنترول الإعدادية الرئيسى بمدرسة مطروح الإعدادية للبنات وسط المدينة للاطمئنان على سير العمل، وذلك بحضور اسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح 2021.. جارِ التصحيح

وأكد وكيل التربية والتعليم بمطروح، قبل الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية، جرى توفير كل سبل الراحة للمصححيين ومقدري ومراجعي الدرجات في كنترول الشهادة الإعدادية، وعدم اختيارهم في أعمال الملاحظة والمراقبة باللجان الامتحانية للتفرغ التام لأعمال التصحيح لضمان الالتزام بالجدية والإخلاص والدقة في العمل.

شفافية في تقدير الدرجات لطلاب الشهادة الاعدادية بمطروح

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على جميع المشاركين فى أعمال التصحيح، فى إدارة مرسى مطروح التعليمية والإدارات والقطاعات التعليمية الأخرى من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا، والمشاركين في تقدير الدرجات، بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة خلال أداء عملهم من أجل صالح أبنائنا الطلاب فى الشهادة الإعدادية للحصول على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان، ومن المقرر أن يجرى الانتهاء من تصحيح ورصد درجات جميع الطلاب في الشهادة الإعدادية، على مستوى المحافظة، وعرضها على محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، لإعتماد النتيجة وإعلانها على صفحة مديرية التربية والتعليم وفى جميع الإدارات والمدارس.