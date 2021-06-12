«التضامن»: لا يوجد أي تبعيات عن اقتصار موسم الحج على المقيمين بالمملكة

قال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، إنه لا يوجد أي تبعيات على وزارة التضامن وحج الجمعيات، فيما يخص قرار المملكة العربية السعودية، باقتصار موسم الحج الحالي على المقيمين بالمملكة.

وأكد عبدالموجود، في تصريحات صحفية، اليوم، عدم اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنهم في انتظار أي تعليمات أخرى جديدة في موسم الحج المقبل.

توقف خطوات الحج منذ فترة

ولفت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الخطوات التى تم اتخاذها بخصوص هذا الموسم قد توقفت منذ فترة، على عكس العام الماضي الذي تم فيه حجز السكن، وفتح باب الحج والأسعار وغيرها من الإجراءات الأخرى، مؤكدًا أن وزارة التضامن مستعدة لاتخاذ أي قرار.

تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للمقيمين بالمملكة

كانت وزارة الحج والعمرة في الممكلة العربية السعودية، قد أعلنت رسميا شروط الحج 2021، وأنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 2021 للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج.

ويأتي ذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وظهور تحورات جديدة له، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضحت أن أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من «18 إلى 65 عامًا» للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين «محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة».

كما أكدت السعودية، ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.