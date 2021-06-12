شروط الحج 2021.. موقف المصريين بعد إعلان السعودية الضوابط الرسمية

حسمت المملكة العربية السعودية رسميًا، اليوم، الجدل بشأن شروط الحج 2021، إذ أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الحج سيقتصر هذا العام على المواطنين السعوديين والمقيمين بإجمالي 60 ألف حاج، وبذلك يستمر للعام الثاني على التوالي اقتصادر الحج على من هم داخل المملكة مع عدم استقبال حجاج من خارج المملكة في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ووفق شروط الحج 2021 المعلنة رسميًا، لن يكون هناك حج للمصريين من خارج السعودية مثل غيرهم من الجنسيات الأخرى، في ظل اقتصار الحج 2021 على المقيمين في المملكة للعام الثاني على التوالي، بحسب ما أعلنته رسميًا وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

شروط الحج 2021.. أهم الضوابط التي يلتزم بها المصريون المقيمون في السعودية

وسيكون فقط أمام المصريين المقيمين داخل السعودية فرصة لأداء مناسك الحج وفقًا للضوابط التي وضعتها المملكة، وفي مقدمتها عدم إصابة الراغبين في أداء مناسك الحج بالأمراض المزمنة، وأن تكون أعمارهم من (18 إلى 65 عاماً)، وأن يكونوا حاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وفي إطار الحفاظ على صحة الحجاج ضمن شروط الحج 2021، تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 2021، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل اداء الفريضة، وذلك على النحو الآتي:

- إجمالي أعداد الحجاج لعام 2021هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

- ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

- أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

المملكة توضح الغرض من شروط الحج 2021

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن المملكة العربية السعودية وهي تتشرف باستضافة الحجاج في كل عام، تؤكد أن هذا الترتيب يأتي من منطلق حرصها الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضًا.

ولفتت إلى حرصها على وضع الخطط التنفيذية لتحقيق جميع الاشتراطات وتوافر جميع المعايير الصحية، والتي سيتم إعلانها من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد هذا اليوم، مع التأكيد على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها أثناء تأدية الحاج للمناسك.