الطبيب الشرعي سيوقع الكشف الطبي على محمد حسان في منزله

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة من خلال ندب طبيب شرعي لتوقيع الكشف الطبي على الشيخ محمد حسان بعد صدور قرار من محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة المنعقدة في طرة، بضبط وإحضار الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب لامتناعهما عن المثول للشهادة أمام المحكمة في قضية «داعش إمبابة» المتهم فيها 12 عنصرًا إرهابيًا.

وأضافت المصادر أن تنفيذ قرار الضبط والإحضار بشأن الشيخ محمد حسين يعقوب سيتم تنفيذه، أما ضبط وإحضار محمد حسان سيتم تنفيذه بعد توقيع الكشف الطبي عليه من قبل الطبيب الشرعي في منزله.

وتابعت المصادر أن المحكمة أصدرت قرارها بضبط وإحضار الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب بسبب تخلفهما عن الشهادة لمدة جلستين متتابعتين، وأن القاضي عقب خروجه على المنصة أُبلغ بتغيب الشهود للمرة الثانية فقرر ضبطهما وتأجيل القضية لجلسة 15 يونيو الجاري لتنفيذ قرار المحكمة.

وكشف أمر الإحالة الخاص بأفراد خلية داعش إمبابة أن المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «داعش» التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.