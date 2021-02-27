بعد شائعة وفاته.. آخر تطورات الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

كشف محمود حسان، شقيق الشيخ محمد حسان، عن حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن تطورات الحالة الصحية له، خاصة بعد شائعات تداولها رواد «السوشيال ميديا» بشأن وفاته.

ونفى حسان، ما تداولته عدد من مستخدمي «السوشيال ميديا»، حول تدهور الوضع الصحي للشيخ محمد حسان، أو دخوله لغرفة العناية المركزة، مؤكدًا أنه لا أساس لهذه الشائعات من الصحة، قائلًا: «مش عارف الناس دي بتجيب الكلام ده مين؟ أو يقصدوا بيه إيه؟».

حقيقة تدهور الوضع الصحي للشيخ محمد حسان.. الأسرة توضح

وقال محمود حسان: «الشيخ محمد حسان بخير وفي تحسن، وسيخرج من المستشفى خلال أيام قليلة».

وانتقد شقيق الشيخ محمد حسان، شائعات السوشيال ميديا، مطالبا بتوخي الحذر فيما يتم نشره عبرها، قائلًا: «السوشيال ميديا لا تعلم من يكتب ولا تعرف الوصول إليه، وللأسف هناك شخصيات مغرضة تكتب على السوشيال ميديا، وترغب في إثارة البلبلة وللأسف هؤلاء ليس لديهم أمانة الكلمة».

الوضع الصحي للشيخ محمد حسان

كانت أسرة محمد حسان، كشفت في تصريحات سابقة، عن تطورات الوضع الصحي للداعية الكبير، مشيرة إلى تواجده في المستشفى لعلاج أزمة صحية متعلقة بالمسالك البولية والكلى، وأضاف: «ندعو الله أن يرفع عنه المرض، ويعيده سالما إلى بيته وكل شيء بيد الله نسأل عفه وكرمه».

ونفت الأسرة ما تردد حول وجود الشيخ محمد حسان في وحدة العناية المركزة، مؤكدين أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه متواجد بغرفة عادية، وقال محمود حسان شقيق الشيخ محمد حسان في تصريحات سابقة لـ «الوطن»: «كل شيء بقدر الله، الشيخ بخير في المستشفى وليس في العناية».