محام: عقوبة مرتكب الفعل الفاضح في قطار أسوان قد تصل لـ 10 سنوات سجن

جريمة تحرش جديدة شهدتها إحدى عربات القطار قم 1008 المتجه من محافظة الجيزة حتى أسوان جنوب الصعيد، حيث ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخص يجلس على مقعد داخل القطار وجانبه طفل من الباعة الجائلين وارتكب معه الطفل فعل فاضح داخل القطار، وجرى تصويره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهم استغل نوم أغلب الركاب في عربة القطار لتنفيذ جريمته، ولكن شخصا كان يجلس على المقعد المقابل له تمكن من تصويره عندما ارتاب في تصرفاته، وتظاهر بالنوم ليتمكن من تصويره وكشف جريمته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما العقوبة القانونية لمتحرش القطار

الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن» أن واقعة القطار تعد جريمة هتك عرض ولكن عقوبتها مشددة، فالضحية فيها هو طفل لم يبلغ الـ16 عاما، وهنا قد تصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات.

وجريمة هتك العرض لا تقتصر على نوع معين للفاعل أو فئة عمرية معينة، فقد تقع من أنثى على رجل، وممكن من رجل على رجل، أو رجل على امرأة، أو امرأة على طفل، وهي كل جريمة بها مساس بجسد المجني عليه بغض النظر عن نوعه.

حالات تشديد عقوبة هتك العرض

وتابع أستاذ القانون الجنائي، بقوله بأن القانون يشدد في بعض الحالات في جرائم هتك العرض، إذا كان الجاني ممن يتولون تربية المجني عليه مثل أبوه أو أمه أو كل من هو يقع تحت رعايتهم.

وأما الحالة الثانية التي يكون فيها العقوبة مشددة إن لم يبغ المجني عليه سن الـ16، وثالثا إذا اقترنت بالخطف أو الاحتجاز، بحسب قول الدكتور أحمد الجنزوري.

وقالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن في القاهرة توصلت إلى هوية المتهم بارتكاب الفعل الفاضح في مدينة حلوان، والذي ظهر في فيديو وصور التقطها له عدد من السيدات، أثناء تحرشه بهن حتى ينال عقابه القانوني.