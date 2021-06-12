التفاصيل الكاملة لواقعة الفعل الفاضح داخل قطار الصعيد: مصور الفيديو يكشف الواقعة

بدأت هيئة السكة الحديد، العمل على تفريغ فيديو قيام أحد الركاب بالقطار رقم 1008 «القاهرة - أسوان»، بعد قيام أحد الركاب بارتكاب فعل فاضح مع أحد الأطفال أثناء سير القطار، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة.

ويكشف مصور فيديو واقعة الفعل الفاضح في قطار الصعيد، التفاصيل الكاملة للواقعة، حيث أكد عمرو محمد، شاهد عيان على واقعة الفعل الفاضح داخل أحد القطارات، أنه أثناء تواجده بقطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى أسوان يوم الأربعاء الماضي، سجل مقطع فيديو لشخص يرتكب فعلا مخلا بحق طفل قاصر.

شاهد عيان: تظاهرت بالنوم حتى أتمكن من تصوير متهم الفعل الفاضح وتوثيقه

وقال محمد في تدوينة له، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه لم يكن متأكدا مما يفعله هذا الشخص بالطفل، موضحا أنه تظاهر بالنوم في القطار مثل باقي الركاب، حتى تمكن من تصوير المتهم وتوثيق جريمته.

صاحب الفعل الفاضح في قطار الصعيد تشاجر معي بالأيدي بعد علمه بتصويره

وكشف عن أنه تشاجر مع المتهم بالأيدي، وتدخل الركاب للفض بينهما، ما دفع هذا الشخص للنزول في أسيوط علما بأنه من سوهاج.

محمد: الطفل الذي جذبه وأجبره على الفعل الفاضح من الباعة الجائلين

وأشار إلى أن الطفل، الذي جذبه وأجبره على ارتكاب الفعل الفاضح، من الباعة الجائلين.

السكة الحديد: تشكيل فرق من الأمن الإداري للسير داخل عربات القطارات لضبط سلوكيات الخارجين عن الأعراف

وأكدت هيئة السكة الحديد، عن قيامها بفتح تحقيقاً عاجلا لمعرفة حقيقة الفيديو المنتشر عبر الجروبات على مواقع التواصل الإجتماعي بقيام أحد الركاب بإرتكاب فعل فاضح أثناء استقلاله القطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلي أسوان يوم الأربعاء الماضي، مشيراة إلى أنه سيتم تشكل فرق من أفراد الأمن الإداري للسير داخل عربات القطارات، لضبط أى أفعال خارجة عن الأعراف.

مصدر بالسكة الحديد: ما قام به أحد الركاب داخل القطار فعل مشين

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إن ما قام به أحد الركاب تجاه أحد الأطفال هو فعل مشين ولا يمكن السكوت عنه، مؤكدا على أنه سيتم تفريغ الفيديوهات والتحقق منها بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، والتي ستقوم بدورها بالبحث عن الشخص الذي ظهر في الفيديو، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، منوها إلى أن الهيئة مهمتها الأولى توفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، والقضاء على التأخيرات، وتقليل حوادث القطارات.

السكة الحديد: ما تم بأحد القطارات جرم لا يمكن السكوت عنه

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه سيتم القبض على جميع المتسولين والباعة الجائلين داخل عربات القطارات، لافتا إلى أن ما تم بأحد القطارات جرم ولا يمكن السكوت عنه، مطالبا جموع الركاب بضبط سلوكياتهم أثناء استقلال القطارات.

السكة الحديد: أي راكب سيرتكب أفعال فاضحة داخل القطارات سيتم ردعه

وأكد المصدر، أن أي راكب يقوم بمثل هذه الأفعال سيتم ردعه وعقابه، موضحا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي متحرش داخل عربات القطارات، كما سيتم نشر أفراد الأمن الإداري داخل العربات لضبط السلوكيات الخارجة عن المألوف والمتعارف عليها.

ومن جهتها، قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الشخص مرتكب الفعل الفاضح مع طفل من الباعة الجائلين داخل القطار رقم 1008 المتجه من محافظة الجيزة إلى محافظة أسوان، بعد تداول فيديو يوثق الجريمة على منصات التواصل الاجتماعي وظهر من خلاله المتهم وهو يجلس على مقعد داخل القطار وجانبه طفل من الباعة الجائلين وارتكب المتهم مع الطفل فعلًا فاضحًا.

مصادر أمنية: جارٍ البحث عن متهم الفعل الفاضح بقطار الصعيد للقبض عليه

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن تواصل أعمال البحث عن المتهم تمهيدًا للقبض عليه وتقديمه إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الفعل الفاضح، وأن أجهزة الأمن حرزت الفيديو تمهيدًا لإرساله إلى النيابة العامة بعد القبض على المتهم.

مصادر أمنية: المتهم لن يفلت من العقاب لأن الفيديو المتداول أظهر المتهم بشكل واضح وهو يتحرش بطفل

وتابعت المصادر أن المتهم لم ولن يفلت من العقاب لأن الفيديو المتداول أظهر المتهم بشكل واضح وهو يتحرش بطفل وقت جلوسه بجانبه على المقعد داخل القطار مستغلًا نوم أغلب الركاب لكن الراكب الذي كان يجلس على المقعد المقابل له ارتاب في تصرفات الشاب الذي كان يرتدي جلبابا صعيديا ففتح كاميرا التليفون على وضع التصوير فيديو ثم تظاهر بالنوم ليكتشف بعدها الجريمة عقب تشغيل الفيديو.