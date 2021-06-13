ولد ومات في يونيه.. سعد أردش موظف القطار الذي أصبح رائدا للمسرح

13 عامًا تمر على رحيل أحد أبرز أعمدة المسرح المصري، وهو الفنان الكبير سعد أردش، الذي لُقب بـ«شيخ المسرحيين»، وذلك باعتباره أحد رواد المسرح الذي ساهم في نهضته وتطويره من خلال العديد من المسرحيات التي قدمها لكبار الكتاب مثل نجيب محفوظ، عبدالرحمن الشرقاوي، سعدالدين وهبة، كما تتلمذ على يديه عدد كبير من نجوم الفن.

أبرز المعلومات عن الفنان سعد أردش في ذكرى رحيله

وفي ذكرى رحيل الفنان سعد أردش، ترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن حياته ومشواره الفني الذي استمر على مدار أكثر من 50 عامًا في السطور التالية:

- يونيه شهر الميلاد والوفاة، حيث ولد يوم 16 يونيه عام 1924، وتوفى يوم 13يونيه عام 2008.

- من مواليد فارسكور بمحافظة دمياط.

- عشق التمثيل منذ دراسته في المرحلة الابتدائية.

- كون فريقا مسرحيا من الموظفين خلال فترة تعيينه موظفًا بالسكة الحديد عام 1944.

- انتقل للقاهرة وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي.

- حصل على ليسانس الحقوق في منتصف الخمسينيات.

- سافر إلى بعثة لإيطاليا في نفس الفترة لدراسة فنون المسرح والإخراج وحصل على الدكتوراه.

- أسس مسرح الجيب بعد عودته من الخارج.

- شغل مناصب كثيرة منها أستاذ ورئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- رئيسًا لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

- مديرًا للمسرح القومي.

- رئيسًا للبيت الفني للمسرح.

- تزوج من الفنانة التشكيلية الدكتورة نادية يوسف خفاجي عام 1959.

- لديه ثلاثة من الأبناء محمد وهالة وفريدة.

- حصل على عدد من الجوائز والتكريمات منها وسام العلوم والفنون، وجائزة الدولة التقديرية.

- من المسرحيات التي أخرجها «السبنسة، المسامير، الأرض، هاللو شلبي».

- ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها «المال والبنون الجزء الثاني، الناس في كفر عسكر، موسى بن نصير، أولاد الأكابر، أصل وخمس صور».

- ومن الأفلام التي شارك فيها «وثالثهم الشيطان، الاختيار، الأسطى حسن، قنديل أم هاشم، الحجر الداير، لعبة الانتقام».