ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال حمولة 61 طن إلى باكستان

استقبل ميناء دمياط، اليوم السبت، ناقلة الغاز المسال «أمادي»، ترفع علم بروناي، ويبلغ طولها 288 متراً، وبعرض 44 متراً والمقرر أن يتم تحميلها بشحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى باكستان.

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وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، عملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم السبت، جاء فيه أن أرصفة الميناء استقبلت، على مدار الساعات الـ24 الماضية، 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39868 طناً، تشمل 19000 طن ملح صخري، و3800 طن رمل، و3000 طن يوريا، و3900 طن فوسفات، و3800 طن مولاس، و538 طن نترات، و1230 طن داي أمونيوم، و4600 طن كلينكر.

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وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31244 طناً، تشمل 2116 طن خشب زان، و200 طن جرارات، و5773 طن أبلاكاش، و7600 طن ذرة، و1052 طن حديد، و3270 طن زيت طعام، و7000 طن فول صويا، و1584 طن خردة، و2649 طن قمح.

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بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 794 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطا وفاصوليا وورق عنب)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبرسيم حجازي وكتان)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسلوفينيا وإسبانيا وكرواتيا وسنغافورة والصين وهونج كونج وإيطاليا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 565 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2634 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115504 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36196 طناً.

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غادر عدد قطار بحمولة إجمالية 1367 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطار مكون من 25 عربة، بعد تفريغ 25 حاوية، سعة 40 قدماً، استقبله الميناء قادماً من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3053 شاحنة.

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