تفقد المهندس محمد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، أعمال تنفيذ رفع كفاءة وتطوير الطريق الرئيسي الواصل بين ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، ولتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة لتكون في مقدمة المدن الجديدة، وفي إطار المتابعة الدورية والمرور على الأعمال الجاري تنفيذها.

قيادات الإسكان تتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق ميناء دمياط

وقال رئيس الجهاز، إنَّ أعمال رفع الكفاءة والتطوير تشمل تنفيذ أعمال الرصف بطبقة الأسفلت، وأعمال البردورات والإنترلوك والكهرباء، مشيرًا إلى أنَّه تمّ مدّ فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتحقيق الاستفادة من الطريق، موجهاً بضرورة المتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

حملة لمصادرة «التوك توك» ومنع سيرها بدمياط الجديدة

كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعلن شن حملة استهدفت ضبط ومصادرة مركبات «التوك توك» ومنع سيرها داخل مدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، الحملة تمت بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، وأسفرت الحملة بالشوارع الرئيسية والميادين عن ضبط 11 مركبة توك توك و5 تروسيكلات نباشين مخالفة، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

وكان رئيس الجهاز، أصدَر تعليمات مشددة، بتكثيف التواجد بجميع أحياء المدينة، وعدم التهاون مع المخالفين من سائقي التوك توك وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وهي تغريمهم مبلغ 3 آلاف جنيه غرامة السير في المدينة خلال المرة الأولى، والمصادرة في المرة الثانية، مؤكّدًا استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع أحياء المدينة على مدار اليوم لإعادة الانضباط للمدينة.