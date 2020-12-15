عبدالله رشدي يدافع عن زيجات محمد حسين يعقوب: على الحاقدين التعلم منه

دافع الداعية عبدالله رشدي، عن زيجات محمد حسين يعقوب، قائلا إنّه يحق للرجل أو المرأة الزواج بعد الطلاق، حتى ولو 1000 مرة، متجاهلًا الإشارة في منشوره الذي دافع فيه عن يعقوب، أنّ الشيخ يحتفظ ب 3 زوجات بينما يطلق الرابعة، بعد أخذ متعته منها في شهور قليلة ليتزوج بغيرها، حتى وصل عدد الزوجات إلى 22 منذ 7 سنوات.

وقال رشدي، في منشور له عبر فيس بوك، إنّه ما دام المسلم لم يعصِ الله، فلا يسوغ الإنكار عليه، متابعا: "هناك فرق بين من يعيش وَفقَ ما أحل الله، فلا إنكار عليه وبين من ينغمس في الشهواتِ، فلا يُؤمَنُ غضبُ الله عليه".

وأتمّ رشدي منشوره، موجّهًا رسالة لمحمد حسين يعقوب، قائلًا: "لو تزوجت 1000 مرةً فلن نقول له إلا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وعلى الحاقدين عليه أن يتعلموا منه".

محمد حسين يعقوب تزوج 22 مرة منذ 7 سنوات

وكانت مصادر كشفت لـ"الوطن"، أنّ الداعية محمد حسين يعقوب، صاحب الـ64 عاما، تزوج قبل أشهر قليلة بفتاة عشرينية جديدة، لتضاف إلى سجل زيجاته المتعددة، لافتا إلى أنّه طلق الزوجة الرابعة التي كانت على ذمته من أجل تلك الفتاة، وهو ما اعتاد عليه في زيجاته الكثيرة التي وصلت إلى رقم قد يتخطى الـ30.

وقالت المصادر، إنّ محمد حسين يعقوب يعاني من ازدواجية فكرية، خاصة فيما يخص المرأة، إذ يرى في حديثه أمام متابعيه أنّ نساء الدنيا "فالصو"، والجمال الحقيقي في الحور العين، وفي ذات الوقت يتزوج الفتاة تلو الأخرى، فلا يمر أكثر من شهرين إلا ويتزوج الجديدة.

وقال الداعية محمود الرضواني، إنّ محمد حسين يعقوب، يعيش حالة من الهوس بالزيجات المستمرة، خاصة من الفتيات البكر؛ لدرجة أنّ عدد زيجاته وصل إلى 22 قبل 7 سنوات.