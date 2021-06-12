تفاصيل مثول محمد حسان أمام المحكمة في قضية «داعش إمبابة»

قبل شهرين وافقت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة المنعقدة في طرة،على طلب دفاع أحد المتهمين بسماع شهادة الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب لأنها ستوضح نقاط هامة في القضية، لكن الشيخان لم ينفذا قرار المحكمة وتغيبا حتى أضطرت المحكمة بضبط وإحضار الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب لامتناعهما عن المثول للشهادة أمام المحكمة في قضية «داعش إمبابة» المتهم فيها 12 عنصرًا إرهابيًا.

موقف محمد حسان

وجاء قرار المحكمة ظهر اليوم بعد تم إبلاغ القاضي بتغيب الشهود للمرة الثانية على التوالي عن المثول أمام المحكمة فأصدرت المحكمة قرارها بضبط وإحضار الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وبحسب مصادر أنهما ليسا متهمان في قضية داعش إمبابة وأن موقفهما القانوني سينتهي عقب حضورهما أمام المحكمة في جلسة 15 يونيو الجاري، للشهادة في القضية المتهم فيها 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة».

ضبط وإحضار

إجراء المحكمة بالضبط والإحضار طبيعي لأن الشيخين لم يحترما قرار المحكمة، وبالتالي فإن القانون يعطي المحكمة إحضارهما بالقوة عن طريق الضبط والإحضار، بحسب حديث الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، الذي أوضح أن موقف الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ينتهي فور مثولهما أمام المحكمة، لأن المحكمة طلبتهما للشهادة عن طريق الاستدعاء فتخلفا عن الحضور وفي الجلسة الثانية قررت المحكمة تغريم كل منهما 1000 جنيه.

تأجيل القضية

كانت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلى سبيلهم بتدابير احترازية و5 آخرون هاربون، والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز، لجلسة 15 يونيو الجاري مع قرار ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، كما قررت المحكمة انتداب الطب الشرعي للكشف على محمد حسان في مكان إقامته.