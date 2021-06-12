درجات الحرارة غدا الأحد 12-6-2021.. تصل لـ46 على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدًا الأحد، على مدن ومحافظات مصر، وفق بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، كما أوضحت حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 35 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 34 21

طنطا 34 21

شبين الكوم 35 21

دمنهور 32 21

بلطيم 29 20

مطروح 26 20

السلوم 27 19

سيوة 34 21

بورسعيد 28 21

دمياط 28 20

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 38 23

نخل 36 18

نويبع 39 26

طابا 37 23

كاترين 36 21

الطور 36 24

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 39 27

مرسى علم 38 26

الفيوم 40 23

بني سويف 40 23

المنيا 40 24

أسيوط 43 25

سوهاج 44 26

قنا 45 27

الأقصر 46 27

أسوان 46 28

إدفو 46 28

أبو سمبل 45 27

الوادي الجديد 45 28

شلاتين 39 26

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 26

حالة الطقس غدًا

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود غدًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف الخبراء أنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.