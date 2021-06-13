7 سنوات من التطوير.. القاهرة تقضى على الأسواق العشوائية لحماية المواطن

تواصل محافظة القاهرة تنفيذ خطة الدولة على مدار 7 سنوات، للقضاء نهائيا على الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية مجهزة على أعلى مستوى، للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من المخاطر والكوارث والحرائق التى تنجم عن الأسواق العشوائية، ورصدت «الوطن»، الأسواق التى قامت محافظة القاهرة بتطويرها وإحداث نقلة حضارية بها وتحويلها من بؤر عشوائية، ومنها ما يلي:

-سوق التونسى الجديد بالبساتين

بعد سنوات طويلة من الإهمال والعشوائية، ووقوع عدد كبير من الجرائم والحرائق داخل سوق التونسى القديم بسبب العشوائية وغياب وسائل الأمان والحماية، حيث كان عبارة عن عشش، وفى إطار خطة محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات، تم بناء سوق التونسي الجديد على مساحة أكثر من 50 ألف م2، بالمنطقة الصناعية، وتم إنشاء 5 مبانى كمرحلة أولى، وتم نقل 5 أسواق عشوائية شمال المجزر الآلى بين مقابر التونسى ومقابر الإمام الشافعى إليه، بتكلفة 205 ملايين جنيه تقريبا.

وتقام المرحلة الثانية من السوق على مساحة مجاورة، وهى تستوعب أسواق الأثاث المستعمل، سوق أسفل كوبرى التونسى، سوق التونسى، وسوق الموبيليا، مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.

والسوق الجديد يضم 324 محلا مساحتها ما بين 35 إلى 50 م2، وتم نقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، فضلا عن 124 محلا سيضمهم سوق الخردة، والسوق مؤمن تماما ويضم نقطة شرطة وإطفاء ومراقب بالكاميرات و7 بوابات للدخول والخروج.

-سوق داير الناحية

فى منطقة الزاوية الحمراء، يوجد سوق داير الناحية من سنوات طويلة، والذي كان يعاني من العشوائية وغياب التنظيم، وفى إطار خطة التطوير جار تحويل السوق الى سويقات حضارية مجهزة بكل وسائل الحماية المدنية والوسائل الوقائية والاحترازية، ويتم تطوير سوق داير الناحية من خلال منحة الاتحاد الأوروبى، ويتكون من 136 باكية، لأنشطة مختلفة من بيع أسماك وطيور وخضروات وأدوات منزلية.

- سوق الزاوية الحمراء الجديد

إنشاء سوق الزاوية الحمراء الجديد على مساحة 2275 م2، وبلغت تكلفة إنشائه 7 ملايين جنيه، وهو مكون من طابقين، ويتبع وسائل الأمن الصناعى، ويضم 209 باكيات ومتوسط مساحة الباكية 4.5 م2، وبه 5 دورات مياه مجمعة.

-سوق المواردى

داخل حى السيدة زينب، يتم تطوير سوق المواردي بتكلفة 10 ملايين جنيه، وشملت أعمال التطوير نقل مسار شبكة المرافق خارج أرض المشروع مع رفع كفاءة 109 محلات ورفع كفاءة دورات المياه والسلالم والممرات، ورفع كفاءة ساحة الانتظار المرتبطة بالسوق، وتحويلها إلى ساحة إلكترونية لخدمة المترددين على السوق.

-سوق المطرية الجديد:

بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والأوقاف ومحافظة القاهرة، تم القضاء على سوق الخميس بالمطرية، للحد من التكدسات المرورية وإزالة الإشغالات، حيث نقل الباعة الجائلين إلى سوق المطرية الجديد وتسليم 600 باكية للباعة.