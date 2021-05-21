محافظة القاهرة تواصل خطة القضاء على العشوائيات بتنفيذ 9 مشروعات جديدة

تواصل محافظة القاهرة تنفيذ خطة إزالة العشوائيات وبخاصة فى المناطق الخطرة من خلال نقل سكانها إلى مشروعات الإسكان الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة ومسكن آمن للمواطنين.

وقال اللواء إبراهيم عوض، السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة، إن المحافظة قطعت شوطا كبيرا فى ملف القضاء على العشوائيات فى إطار توجه الدولة واهتمام القيادة السياسية بإزالة العشوائيات وتوفير مساكن آمنة وحياة كريمة للمواطنين وانتشالهم من البؤر العشوائية.

وأشار إلى أنه جارى العمل فى 9 مشروعات إسكان لنقل سكان العشوائيات إليها منها 4 مشروعات تضم 13 ألف و912 وحدة سكنية سيتم الإنتهاء منها العام الجارى لاستئناف نقل سكان العشوائيات إليها وتشمل «أرض الخيالة ومعًا1 و2 ومصنع 18 الحربى، والمنيل القديم»، لافتا إلى أن خطة تطوير العشوائيات تشمل مشروعات الاسكان الجارى تنفيذها خلال العام المالي 2021-2022 لنقل سكان العشوائيات وتضم 7800 وحدة سكنية تضم «روضة السيدة 2، وأهالينا 3، وشمال الحرفيين، وأرض العمدة وأرض المسبك».

جارى إزالة 730 عقار ونقل ألفين أسرة من بطن البقرة

ولفت إلى أنه يجرى حاليا إزالة 730 عقار من منطقة بطن البقرة بمصر القديمة ونقل سكانها إلى الأسمرات حيث يقدر عددهم بـ2000 أسرة، يتم تسليمهم وحدات مؤثثة بالكامل، مشيرا إلى أنه تم نقل وتسكين 23 ألف و421 أسرة من العشوائيات والمناطق غير المخططة والآمنة إلى مشروعات الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة وبدر، مع استمرار أعمال التسكين فى إطار القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، متوفر بها كل الخدمات من وحدات صحية ومراكز شباب ومدارس ومساحات خضراء وأعمال نظافة.

توفير وحدات للأسر المستحقة

وأكد أن المحافظة تتولى نقل الأسر من خلال توفير سيارات لنقلهم إلى الوحدات الجديدة فور أعمال الإخلاء، حيث أن كل أسرة تستحق وحدة سكنية يتم تسليمها الوحدة بعد استكمال الأوراق المطلوبة حتى يحصل كل مواطن على حقه.