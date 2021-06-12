رئيس «الشراء الموحد»: لقاح «جونسون» الأمريكي يصل بعد أسبوعين

أعلن اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عن قرب وصول أولى الجرعات من لقاحات «جونسون آند جونسون» الأمريكي، و«سبوتنيك» الروسي لمصر.

وقال «زيدان»، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، له اليوم، إن أولى جرعات لقاح «جونسون» ستصل مصر بعد أسبوعين، ويجرى العمل على إجراءات توريد أول دفعة من «سبوتنيك».

وأشار إلى أن «الشراء الموحد» تمكنت من التعاقد على 2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، ومليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني، فضلا عن 50 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» الإنجليزي، إلى جانب التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» الأمريكي، سيبدأ توريدها بعد أسبوعين، و20 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي، يجرى الانتهاء من إجراءات توريد أول الدفعات منه، بالإضافة إلى التعاقد على 2.75 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعية السلالات الذي أتاحته الهيئة لأول مرة في مصر.