كل ما تريد معرفته عن فيروس جدري البقر

أعلنت بريطانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بشرية بفيروس جدري البقر، بعد الإعلان عن القضاء على المرض عام 1980، وذلك بعدما انتقلت إليها العدوى من خلال قطتها.

وحسب موقع «لايف ساينس»، فإن الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا، ذهبت إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى، بعد شعورها بهيجان وآلام شديدة، في العين واحمرار في العين اليمنى واستمرت الأعراض لمدة 5 أيام، حيث وضع الأطباء للفتاة برنامجاً دوائياً عبارة عن مضادات حيوية وفيروسية لعلاج التهابات العين الشائعة، إلا أنها لم تشفَ، وأصيبت بالتهاب النسيج الخلوي المداري، ما أدى لإصابتها بتعفن في نسيج العين، وسط قلق الأطباء بفقدانها الرؤية بحسب طبيب العيون المعالج، مايلز كيرنان، نتعرف في التقرير التالي عن كل ما يخص فيروس الجدري.

ما هو فيروس جدري البقر؟

يصيب فيروس جدري البقر فصائل متعددة منها البقر والقطط والبشر، وهو مرتبط بفيروس لقاح الجدري، والذي ابتكره لأول مرة الفيزيائي الشهير «إدوارد»، عام 1796 لتطعيم البقر ضد الجدري بعد ملاحظته لمذكرات مزارع كان على اتصال بجدري البقر.

هل فيروس جدري الأبقار مرض شائع؟

يعد فيروس جدري البقر مرضا نادرا ومصدره الرئيسي القوارض «الفئران والعرس»، كما أنه يمكن للقطط أن تصاب بالعدوى عندما تقتل القوارض الحاملة لجدري البقر.

هل يصيب جدري البقر الإنسان؟

انتقال العدوى من القطط إلى البشر أمر نادر الحدوث، لكن يمكن أن يصاب البشر بجدري البقر من خلال ملامسة آفات جدري البقر على جلد القطط، ولكن الفيروس ليس شديد العدوى بين الإنسان والقطط، ويمكن تقليل خطر الإصابة بشكل كبير بإجراءات النظافة مثل ارتداء القفازات عند التعامل مع الحالات المصابة، وفقًا لمستشفيات «VCA» للطب البيطري.

هل يشكل جدري البقر وباء؟

لم يتم رصد إصابة بعدوى جدري البقر في العين، من قبل بشكل وبائي ولكن هناك حالات قليلة للغاية تم تسجيلها، حيث تم القضاء على الجدري من العالم في عام 1980، بفضل حملة التلقيح العالمية.

متى تم القضاء على مرض الجدري؟

الجدري مرض معدٍ حاد يسببه فيروس الجدري، وتم القضاء عليه عام 1980، وكان من أكثر الأمراض فتكًا التي عرفتها البشرية وتسببت في وفاة الملايين قبل القضاء عليها، يُعتقد أنه كان موجودًا منذ 3000 عام على الأقل.

هل يوجد لقاح للوباء؟

في عام 1796 ابتكر إدوارد جينر أول لقاح ناجح ثم تم تطويره، ولاحظ أن الخادمات اللاتي أصبن بالجدري في السابق لم يصبن بالجدري وأظهر أنه يمكن استخدام تلقيح مماثل للوقاية من الجدري لدى أشخاص آخرين.

متى بدأت حملة القضاء على جدري البقر؟

في عام 1967 أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة واضحة للقضاء على الجدري وتم خلالها التحصين والمراقبة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لعدة سنوات، وكانت آخر حالة طبيعية معروفة تم رصدها في الصومال في عام 1977، وفي عام 1980، أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء على مرض الجدري.