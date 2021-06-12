بعد قتل شاب بنجع حمادي.. مجهولون يذبحون شابا بأبو تشت

أصيب شاب بجرح قطعي في الرقبة، إثر طعنه بأداة حادة من قبل مجهولين، أثناء محاولتهم سرقة مركبة «توكتوك»، أمام مدخل قرية «الجربة»، التابعة لمركز أبو تشت، شمال قنا، وذلك في ثاني حادث من نوعه تشهده المحافظة، خلال أقل من 12 ساعة.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بإصابة «محمد ناجح أنور دردير»، 23 سنة، من مركز جرجا، بجرح قطعي في الرقبة، أمام مدخل قرية الجربة بمركز أبو تشت.

وقال مصدر أمني إن الشاب أصيب بجرح قطعي في الرقبة، من قبل مجهولين، بغرض سرقة مركبة «توكتوك» خاصة به أمام مدخل القرية.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي، حيث تم إسعافه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهد «نجع أبو قبول» في نجع حمادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، قيام مجهولين بطعن شاب يُدعى «محمد عز»، 17 سنة، أثناء مقاومة محاولتهم سرقة دراجته البخارية، مما أسفر عن مقتله، قبل أن يلوذوا بالفرار من مكان الواقعة.

وبعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة التي هزت مدينة نجع حمادي، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 3 متهمين، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.