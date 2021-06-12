عاجل.. العثور على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض في نجع حمادي

عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، محافظة قنا، منذ قليل، على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى، محمد ناصر دياب، 17 عاماً، مقيم نجع قابول، التابع لمركز نجع حمادي، مطعونا بسلاح أبيض.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.