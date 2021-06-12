رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. العثور على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض في نجع حمادي

كتب:

رجب آدم
01:11 ص | السبت 12 يونيو 2021
جثة

جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، محافظة قنا، منذ قليل، على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى، محمد ناصر دياب، 17 عاماً، مقيم نجع قابول، التابع لمركز نجع حمادي، مطعونا بسلاح أبيض.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

اقرأ المزيد:

الطب الشرعي: جثة مدينة السلام مات صاحبها بسبب تناوله «خمور مغشوشة»

فيديو مروع.. أم تلقي جثة رضيعها في القمامة بشبرا والتحريات تكشف مفاجأة

مات أثناء الرضاعة.. كشف لغز جثة رضيع داخل صندوق قمامة بشبرا

عاجل.. العثور على جثة شاب «متعفنة» داخل شقته في السلام