مستشفى نجع حمادي يستقبل 7 جثث و5 مصابين من ضحايا مذبحة أبو حزام

استقبل مستشفى نجع حمادي، 7 جثث و5 مصابين من ضحايا مذبحة أبو حزام، إحدى القرى الواثعة في شرق المدينة، وشمال محافظة قنا، بينما امتلأت ساحة مشرحة مستشفى نجع حمادي العام بالمواطنين من ذوي الضحايا، منتظرين مناظرة النيابة والطبيب الشرعي للجثث، حتى يتمكنوا من دفنها، عقب قرار النيابة العامة بذلك، فيما انتقل عدد من الأشخاص إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي حيث يوجد بها 3 جثث أخرى، فيما تم تحويل 5 مصابين إلى مستشفيات الجامعة وقفط التعليمي لتقديم العلاج اللازم لهم.

وقال مصدر في إسعاف قنا إن المرفق دفع بـ15 سيارة مجهزة طبياً، نقلت 15 جثة ومصاب، من بينهم 5 جثث في مشرحة مستشفى نجع حمادي، و7 مصابين، و3 جثث في مستشفى قنا الجامعي، وعدد من المصابين تم تحويلهم بناءً على قرارات الأطباء، نظراً لخطورة حالتهم، حيث يحتاجون لعمليات عاجلة.

التقرير الطبي لضحايا مذبحة أبو حزام في مستشفى نجع حمادي

وتبين بحسب التقرير الطبي الأولي فإن ضحايا مذبحة أبو حزام توفوا إثر تلقيهم طلقات نارية في الصدر والقب والرأس والبطن، بينما جرى تشخيص المصابين بطلقات نارية في الحاجب والبطن والساق، ويتلقون العلاج في 3 مستشفيات، هي مستشفى نجع حمادي في قرية بهجورة، ومستشفى قنا الجامعي، ومستشفى فقط التعليمي.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن» إن مستشفى نجع حمادي يخصع لحراسة مشددة، تحسباً لقيام أشخاص «غير مسئولة» من طرفي النزاع، بمحاولة الانتقام على خلفة مقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة، من ضمن 10 قتلى سقطوا خلال الاشتباكات، ودفعت الأجهزة الأمنية بـ تشكيلات قتالية، و6 سيارات ومدرعات إلى القرية، وتم إغلاق المنطقة في محيط الاشتباكات، وفرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات بين طرفي الصراع، حتى لا تزداد أعداد ضحايا مذبحة «أبو حزام»، تلك القرية التي يطلق عليها «قرية الدم والنار».

أسماء ضحايا مذبحة أبو حزام في مستشفى نجع حمادي

وبحسب بيان رسمي، فقد أسفرت مذبحة قنا عن مصرع كل من «نورالدين عبد الشافي محمد»، 65 سنة، و«يوسف مسعود نور»، 15 سنة، و«حنان حامد شاكر»، 20 عاماً، و«فتحي عمر محمد»، 30 سنة، و«عبد الشكور عبد الراضي عبد الشكور»، 49 سنة، و«عدلي حسن أحمد»، 45 سنة، و«هدى سعيد نور»، 8 سنوات، و«محمد سيد محمد»، 22 سنة، و«هدية شحات محمد»، 27 سنة، و«جمال عبد اللطيف بكري»، 57 سنة، الذي توفي داخل المستشفى، متأثراً بإصابته بطلق ناري في الجانب الأيمن.

كما أسفرت مذبحة قنا عن إصابة 7 آخرين، منهم «أيوب وليد أبو الحجاج»، 5 سنوات، بطلق ناري في الساق اليمنى، و«علاء عبد الصبور عبد المطلب»، 41 سنة، بطلق ناري في الرأس، و«ناجح مسعد محمد»، 15 سنة، بطلق ناري بالساعد الأيمن، و«سناء محمد أحمد»، 50 سنة، بطلق ناري في الظهر، و«صابرين أحمد محمد»، 47 سنة.