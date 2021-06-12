تفاصيل 5 عمليات جراحية داخل الوسط الفني.. أبرزهم عبد الرحمن أبو زهرة

يبدو أنه أسبوع العمليات الجراحية في الوسط الفني، الذي يشهد خضوع عدد من الفنانيين أو ذويهم لعمليات جراحية، وأبرزهم الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، والفنانة ميار الببلاوي، الأمر الذي أصاب متابعيهم على السوشيال ميديا بالحزن داعين لهم بسرعة الشفاء.

عبد الرحمن أبو زهرة

وأعلن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوعه لعملية جراحية لتركيب مسامير بمفصل الحوض.

وكتب «أبو زهرة»: «إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض، نظرًا لحدوث شرخ فيه.. يارب الشفاء القريب».

ميار الببلاوي

كما أعلن ابن الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، خضوع والدته لعملية جراحية، لم يعلن تفاصيلها، ولكن طلب من جمهورها الدعاء لها.

ونشر محمد صورة لوالدته عقب خروجها من غرفة العمليات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا، وبطمنكم بجد إني جنبها وهي خارجة من العمليه دي نعمة.. شكرا يا رب».

والدة هنا الزاهد

هنا الزاهد، هي الأخرى، أعلنت عبر حسابها بـ«إنستجرام» خضوع والدتها لعملية جراحية، لم تعلن أيضا تفاصيلها، ولكنها طالبت من جمهورها الدعاء قائلة: «أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فإنها اليوم تقوم بإجراء عملية مهمة، فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله».

محمد شاهين

وخضع المطرب محمد شاهين لعمليه جراحية في الرباط الصليبي، ويجري حاليا جلسات العلاج الطبيعي، حيث أعلن ذلك عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «شكرًا لكل الناس اللي كلمتني، وشكرًا لكل الناس اللي بتدعي لي، ربنا يحفظكم جميعًا ويبارك فيكم يارب، شكرًا لصحابي وإخواتي المحترمين الجدعان اللي وقفوا جمبي وأخيرًا ربنا يبارك فيك يادكتور أيمن فريد، ويزيدك من نعيم الله، هبتدي رحلة العلاج الطبيعي، والله المستعان».

ابنة هيفاء وهبي

كما أعلنت زينب فياض، ابنة المطربة هيفاء وهبي، منذ ساعات، خضوعها لعملية جراحية في إحدى مستشفيات الكويت، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى وعلقت عليها «وصار موعد العملية دعواتكم».