نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: «والدي بخير وبدأ العلاج الطبيعي»

أكد أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن والده بصحة جيدة، مضيفا لـ«الوطن» أن والده بدأ مرحلة العلاج الطبيعي بعد إجرائه عملية جراحية.

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كتب منشورًا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، قال فيه: «إجراء جراحة ناجحة فى تركيب مسامير في مفصل الحوض نظرا لحدوث شرخ فيه يارب الشفاء القريب».

وكان نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كتب منشورا عبر حسابه الخاص بـ«فيس بوك» يدعو فيه لوالده، قائلا: «ربنا يشفيك يا بابا ويقومك بالسلامة وترجع تقف على خشبة المسرح اللي هو حياتك».

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل هجمة مرتدة والذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي والذي شارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي أهل الكهف والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.