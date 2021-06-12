اقبال كبير للشراء في مدينة نور .. والحاجزين : سابقة أعمال طلعت مصطفى تبشر بنجاح المشروع الجديد

مع بدء طرح وحدات مدينة " نور " منتصف الأسبوع الماضي ، تشهد جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى توافد عدد كبير من العملاء للحجز والشراء في المشروع الجديد ، والذي يقام على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد عدد من حاجزي الوحدات بمدينة "نور"عن ثقتهم في نجاح المشروع الجديد نظراً للخبرة الكبيرة لمجموعة طلعت مصطفى في مجال تنمية وتطوير المدن الكبيرة ، حيث أن كافة المشروعات السابقة للمجموعة توفر مختلف الخدمات لقاطنيها ، وهو ما نراه على أرض الواقع في الرحاب ومدينتي .

ما هي مميزات مشروع " نور "وكعادتها تختار مجموعة طلعت مصطفى الأفضل في كل شئ بمشروعاتها، بدايةً من اختيار موقع جغرافي بمدينة حدائق العاصمة المواجهة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، والتي تعد أهم محاور التنمية العمرانية، وينتظر أن تشهد نموًا متزايدًا في تعداد سكان هذه المنطقة من 4.5 مليون نسمة حاليًا إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030 .

ويضم تصميم المشروع الجديد مجموعة من العناصر والخدمات المتكاملة والتطبيقات الحديثة التي ستفعل لأول مرة في مصر مثل تقنيات الـ 5G، وتتبنى مدينة "نور" تتبنى تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من الـ Fiber Optics، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية، كما تتوافر الخدمات الأمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة CCTV وغرف التحكم بكافة المناطق.

أسعار مدينة نور

خصصت طلعت مصطفى أيضا صفحتي مجموعة طلعت مصطفى ونور للتعرف على أسعار مدينة نور والإطلاع على كل ما يتعلق بالمشروع الجديد .