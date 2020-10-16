بالصور.. انتهاء 80% من كوبري "طلعت مصطفي" الجديد لخدمة سكان الشروق

بلغت نسبة الانجاز في مشروع انشاء يوترن علوى للسيارات على طريق القاهرة – السويس الصحراوي أمام مدخل مدينة الشروق 2 حوالى 80% بحلول منتصف شهر أكتوبر الجاري، حيث تم الانتهاء من جسم الكوبري ويجري العمل حالياً في المطالع والمنازل الخاصة به، وهو يخدم آلاف المترددين على مدينة الشروق، ومن المقرر أن يتم تشغيله رسمياً في غضون شهر نوفمبر المقبل .

وقال رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس عبد الرؤوف الغيطي، إن الكوبري ينفذ بتبرع كامل من مجموعة طلعت مصطفي القابضة وبتكلفة إجمالية حوالي 45 مليون جنيه، مشيراً إلى أن اليوترن يقع أمام بوابة 2 الشروق والتي لم يعد هناك وسيلة للدخول منها بعد تطوير طريق السويس الصحراوي وتوسعته إلا فكرة هذا اليوترن، وهي المشكلة التي كان يعانيها سكان مدينة الشروق والمترددين عليها من مدن القاهرة الجديدة والمدينة الأم، وانتهت بتكفل مجموعة طلعت مصطفي بتكلفة انشاء اليوترن العلوي.

ولفت، إلى أن الكوبري الجديد يوفر مسافة حوالي 6 كم ويقلل من الوقت المستغرق في الوصول إلى قلب مدينة الشروق وخدماتها المختلفة وأبرزها إدارة المرور والتي تقدم تراخيص المركبات لمدن الشروق والقاهرة الجديدة وهليوبوليس وبدر ومدينتي والرحاب.

بتبرع من مجموعة طلعت مصطفي .. حسن علام تنهي 80% من انشاءات كوبري الشروق

وأكد أن مجموعة طلعت مصطفي لها اسهامات كبيرة في مجال المسؤولية المجتمعية، وسبق وأن نفذت كوبري بمدخل الشروق 1 على طريق السويس الصحراوي والذي يخدم المترددين على المدينة منذ أكثر من 10 سنوات.

وتتولى شركة حسن علام تنفيذ الكوبري بالتنسيق مع جهاز مدينة الشروق، حيث تم البدء فيه خلال شهر يونيو الماضي بعد أن تم إخلاء الجزء المتداخل بالواجهة الجنوبية من كافة العوائق لبدء أعمال إنشاء الأساسات..