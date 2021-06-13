بالأرقام.. كيف تطورت البنية الأساسية للسكك الحديدية خلال 7 سنوات؟

خلال السبع سنوات الأخيرة، تحققت العديد من الإنجازات العملاقة فيما يتعلق بقطاع النقل وتحديدا في مشروعات البنية الأساسية، وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية بداية من يونيو 2014 وحتى الشهر الجاري.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية أبرز المشروعات القومية العملاقة خلال هذه الفترة في نقاط.

تجديدات السكة

1 - الانتهاء بالفعل من تنفيذ تجديدات للسكة الحديدية بطول 500 كيلو متر + 591 مفتاحا.

2 - يتقدم العمل خلال تنفيذ أعمال تجديدات في السكة وذلك بطول 124 كم + 847 مفتاحا.

3 - توريد عدد 1 ماكينة «فحص سكة بالألتراسونيك» تشمل عقد صيانة لمدة 5 أعوام، من خلال شركة «بلاسر & تيريور» النمساوية، ومهمة هذه الماكينة هو فحص حالة السكك والقضبان مع المفاتيح أوتوماتيكيا عن طريق مسيرها على السكة من خلال السرعة العادية، بالإضافة إلى تقديم تقرير يشمل الحالة الفنية للسكة بشكل كامل.

4 - الانتهاء من اتفاقية توريد عدد 4 من الماكينات الجديدة من خلال شركة «بلاسر النمساوية» من أجل صيانة وتجديدات السكة، وفقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا خلال هذا المجال.

5 - جاري حاليا الانتهاء من توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي من أجل إعادة الإعمار والتنمية، وتوريد عدد 12 ماكينة جديدة، مع إعادة تأهيل عدد 30 ماكينة قديمة، تشمل كلا من ماكينات تركيب سكة، وماكينات فج سكة، وماكينات تشكيل بازلت، وماكينات دك سكة.

6 - الاستعانة بعدد 3 شركات من القطاع الخاص المصري، التي دخلت هذا المجال للمرة الأولى، إلى جانب شركتي الهيئة «إيجيفراي»، و«إيرتراك»، وبذلك يصل عدد الشركات العاملة في مجال تجديدات السكك إلى عدد 5 شركات، كما سوف يتم دخول شركات جديدة من القطاع الخاص بداية من 1 يوليو القادم، من أجل البدء في تنفيذ الخطة الجديدة.

تطوير المحطات

1 - الانتهاء من جميع أعمال التحسينات مع إعادة تأهيل وتطوير 177 محطة، كما يتقدم العمل أيضا في تنفيذ أعمال التحسينات في 3 محطات متبقية.

2 - يتقدم العمل خلال تنفيذ الخطة العاجلة بهدف رفع كفاءة وتأهيل 80 محطة بها مشاكل، وتحديدا في الأرصفة من أجل تأمين سلامة الركاب.

3 - يتقدم العمل أيضا في مشروع إنشاء محطة سكة حديد وذلك لقطارات الوجه القبلي في بشتيل.

تطوير المزلقانات

1 - الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية في 751 مزلقانا، بالإضافة أيضا إلى الانتهاء أيضا من تطوير نظم التحكم في 505 مزلقانات.

2 - يتقدم العمل أيضا في تطوير الأعمال المدنية في 351 مزلقانا، مع تطوير نظم التحكم في 615 مزلقانا.

الأسوار

يتقدم العمل خلال مشروع إنشاء أسوار في إجمالي أطوال 185 كم، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة العاجلة من أجل استعادة كفاءة مع غلق الفتحات الموجودة داخل الأسوار الحالية وذلك بإجمالي أطوال 275 كم.