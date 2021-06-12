الكشف عن مذكرات فاتن حمامة في أحدث إصدارات مركز الهلال للتراث

يصدر خلال أيام عن مركز الهلال للتراث، التابع لمؤسسة دار الهلال، مجلدًا تذكاريًا ضخمًا تحت عنوان «فاتن حمامة.. مذكرات وذكريات».

وقال الناقد السينمائي أشرف غريب، مدير المركز، في بيان له، عن أن المجلد يضم المذكرات الوحيدة التى كتبتها سيدة الشاشة بنفسها إلى جانب مجموعة من الشهادات والدراسات التي تكشف عن القصة الحقيقية لاكتشافها وملابسات الهروب الكبير من قبضة صلاح نصر والأعمال المجهولة في حياتها، بالإضافة إلى عشرات الصور التي تنشر للمرة الأولى، لا سيما ما يتعلق منها بالأفلام المفقودة التي قدمتها في بداية مشوارها الفني.

يشار إلى أن آخر إصدارات مركز الهلال كان مجلد «شادية تتحدث عن نفسها» الذي حقق رواجا كبيرا عن صدوره قبل أشهر.

ونعرض في السطور التالية أبرز المعلومات النادرة عن سيدة الشاشة العربية في ذكرى ميلاها.

- أول أجر حصلت عليه فاتن حمامة كان 10 جنيهات عن فيلم «يوم سعيد» في عام 1940، وارتفع أجرها إلى 50 جنيها في فيلم «رصاصة في القلب» في عام 1944.

- كانت تعاني من لثغة في حرف الراء، وتلقت تدريبات كثيرة على يد الفنان الراحل زكي طليمات ما ساعدها في التغلب عليها.

- الفنانة الوحيدة التي حمل اسمها 9 أفلام، حيث حمل اسم فاتن «اسم البطلة»، أما ربع أفلامها فقد حملت فيها اسم «آمال».

- سميت فاتن بهذا الاسم بسبب لعبة على شكل عروسة أهداها لها شقيقها الأكبر منير يوم ولادتها، وكان اسم العروسة «فاتن».

- كان لأعمالها تأثير على المجتمع، فبعد عرض فيلمها «أريد حلًا»، تم تعديل قانون الأحوال الشخصية لكي يسمح للمرأة المتزوجة برفع دعوى قضائية من أجل المطالبة بالخلع.

- أوصت بعدم إقامة عزاء لها.

- توفيت فاتن حمامة مساء يوم السبت 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا و8 أشهر إثر أزمة صحية مفاجئة، وكانت سيدة الشاشة العربية قد تعرضت لأزمة صحية قبل وفاتها استدعت نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر.