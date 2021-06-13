حظك اليوم الأحد 13-6-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن أنثى برج الجدي الانضباط والقدرة على التحكم بالنفس، تحب الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تعتمد الدقة خاصة إذا كنت مطالبا بتوقيع عقود أو أوراق.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بالأحباب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.