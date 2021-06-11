حظك اليوم الجمعة 11-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجدي لا يستطيع التعبير عن مشاعره بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تقاوم ميلك للتمرد وتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.