حظك اليوم الأحد 13-6-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الدلو بشخصية طفولية ومألوفة، كما أنّ لديه الكثير من الأصدقاء ويحب الانسجام دائمًا مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة.. حاول أن تحافظ على طاقتك، وأن تنظم جهودك، واعتن بنفسك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتزام الكتمان وعدم الزهو بنفسك وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.