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حظك اليوم الجمعة 11-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:21 ص | الجمعة 11 يونيو 2021
برج الدلو

برج الدلو

مولود برج الدلو يحب الاستقلالية، ويفضل استخدامها في اتخاذ قراراته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للاهتمام بواجبات مهنية أو منزلية وتدير الأمور الحياتية بروح مثابرة واجتهاد.. تنظم جهودك وتتحرك بسهولة.

مواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم تمنحك وقتا مناسبا لقضاء أوقات سعيدة  مع الأحباب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

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