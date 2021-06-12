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حظك اليوم السبت 12-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | السبت 12 يونيو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

مولود برج الدلو شخص عطوف يحب الآخرين كثيرا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل واليوم تتمتع بالطاقة والنشاط والوقت مثالي للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب ويمنحك ذلك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

 مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

 

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