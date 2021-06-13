حظك اليوم الأحد 13-6-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يحاول دائمًا أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

المريخ في منزل العمل يدعم طاقتك ويدفعك نحو التخطيط والاجتهاد، وتحافظ على الاستمرارية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب ينير حياتك اليوم بالرومانسية، وتجد أنك قادر على التعبير عن مشاعرك بحرية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.