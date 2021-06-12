حظك اليوم السبت 12-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

أصحاب برج الحوت من أكثر الأبراج رومانسية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يمدك الفلك بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتستطيع أن تبعث الحماس فيمن حولك.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.