6 معلومات عن المدينة الصديقة للنساء بدمياط

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المدينة الصديقة للنساء، المُنفذة بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، برفقة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، وويريش رامسوك نائب السفير الهولندى بالقاهرة، وكرستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب مصر، والسفير عبدالرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن المشروع:

1 - المشروع يُعد نتاج التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة وبمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.

2- المدينة الصديقة للنساء هي الأولى من نوعها بالمحافظة، تم تنفيذها على أعلى مستوى.

3 - تتضمن المدينة وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة لاستخدامها كأماكن للتدريب المهني وتنمية المهارات ومعرض لمنتجات السيدات وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال kids area ومنطقة للقراءة.

4 - استراتيجية المشروع تتبلور في تحقيق عدد من الأهداف الخاصة بإتاحة كل الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن بمدينة عزبة البرج والمحافظة بأكملها.

5 - تستهدف المدينة تنفيذ خطط تعليمية وتدريبية متتالية على الحرف المختلفة.

6 - تستهدف المدينة توفير فرص وآفاق تسويقية لمنتجاتهن، ما يحقق هدف التمكين الاقتصادي.