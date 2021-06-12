«المصرف المتحد» يشارك فى ملتقي وقمة القاهرة الدولي للتنمية والتشييد المستدام

شارك «المصرف المتحد» فى فعاليات ملتقى وقمة القاهرة الدولى الأول للتنمية والتشييد المستدام، الذى يُقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة عدد من الوزراء والسفراء، وكبرى الشركات العاملة فى مجال التشييد والبناء والتطوير العقارى، فضلاً عن مشاركة دولة فلسطين الشقيقة، للمساهمة فى وضع أولى خطوات الشركات المصرية نحو إعادة إعمار غزة.

وتناولت جلسات النقاش عدة ملفات وموضوعات مهمة، منها: مناقشة القوانين والتشريعات المؤثّرة على قطاع التشييد والبناء، فرص الاستثمار العقارى فى الجزائر، التجربة المصرية - مدن مستدامة للجميع، رؤية التصميم فى مصر، التنمية العمرانية فى مصر، استثمارات قطاع التكنولوجيا «تصميم وتطبيق»، توطين صناعة مواد البناء فى مصر، التجربة المصرية فى التطوير الحضرى، بالإضافة إلى تخصيص جلسة لاستعراض قصص نجاح خارج الحدود المصرية.

كما ناقش الملتقى التجربة المصرية فى التصدير العقارى، دور القطاع المالى فى تمويل المشروعات القومية، فرص البناء والبنية التحتية فى أفريقيا والشرق الأوسط، كما يتم تخصيص جلسة لمناقشة إعادة إعمار ليبيا والعراق، تعقبها جلسة عن إعادة إعمار لبنان، وخلال جلسات الملتقى سيكون مطروحاً الموضوع الرئيسى للملتقى وهو إعادة إعمار غزة.

وشارك «المصرف المتحد» بحزمة من الخدمات البنكية والرقمية التى تحفّز العملاء على التعامل بقوة مع الجهاز المصرفى، منها الحلول التمويلية المتخصّصة لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة بقطاع المشروعات الصناعية، فضلاً عن خدمات التمويل العقارى للأفراد أو الشركات فى المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويلات تصل إلى 30 سنة، وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى.

أشرف القاضى يتفقّد مقر «المصرف المتحد» بالعاصمة الإدارية.. ويشيد بتطور الأعمال الإنشائية والتجهيزات

وفى سياق مختلف، أجرى أشرف القاضى رئيس «المصرف المتحد» والإدارة التنفيذية، جولة تفقدية فى مقر «المصرف المتحد» بالعاصمة الإدارية الجديدة بحى المال والأعمال لتفقّد الأعمال الإنشائية والتجهيزات ومعدلات سرعة التنفيذ، وفقاً للتوقيت المحدّد للانتقال إلى المقر الجديد، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والبنك المركزى المصرى.

ودعا «القاضى» إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدّد، كما شدّد على أهمية إنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية، وفقاً للتصميم المعتمد، خاصة أن المبنى بالكامل والطرق المؤدية إليه مؤهل ليكون صديقاً للبيئة بتقنية المبانى الأكثر استدامة.

وكشف «القاضى» أن حجم الاستثمارات فى المقر الجديد لـ«المصرف المتحد»، تخطى المليار جنيه، كما يعتزم الانتقال إلى مقره الجديد وافتتاحه للعمل بكامل طاقته فور الانتهاء منه، مشيراًً إلى أن المساحة الكلية لمبنى المقر الإدارى الجديد لـ«المصرف المتحد» بجميع أدواره يبلغ 30 ألف متر مربع.

وأشار إلى أنه تم تطبيق تقنيات المبانى الصديقة للبيئة لتكون أكثر استدامة، سواء على الصعيد الخارجى أو الداخلى، وذلك بشهادة الريادة الدولية فى الطاقة والتصميم البيئى الدولية «LEED» للمبانى الخضراء، والتى تحدّد المجالات الرئيسية لمعايير المبانى الخضراء من حيث الموقع، وكفاءة الاستخدام للمياه والطاقة، والغلاف الجوى والموارد والجودة البيئية الداخلية.