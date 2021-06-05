«المصرف المتحد» يدعم تشغيل 350 أسرة بمدينة سانت كاترين

أطلق المصرف المتحد مشروع تمكين أهالى مدينة سانت كاترين وبالتحديد منطقة جبل التجلى بمحافظة جنوب سيناء وتشغيل 350 أسرة كمرحلة أولى تحت شعار «تجليات.. تتوارثها الأجيال»، وذلك برعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، واللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين.

وقال المصرف المتحد فى بيان إن مشروع التمكين الاقتصادى لأهالى مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلى يسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية، خاصة فى مجال تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية والمشغولات اليدوية التى تشتهر بها هذه المنطقة، مثل صناعة استخراج العسل الجبلى وصناعة استخراج وعصر زيت الزيتون وزراعة الأعشاب الطبيعية وزراعة اللوز وصناعة الصابون، والمشغولات اليدوية بالتطريز السيناوى الشهير وصناعة السبح.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المشروع يعمل على توفير حياة كريمة لـ350 أسرة كمرحلة أولى، الأمر الذى يسهم فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعميق روح الانتماء بالوطن.

وأكد أشرف القاضى أن مشروع تمكين أهالى مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلى اعتمد على التنوع فى المنتجات والبرامج التمويلية المختلفة التى تتناسب مع احتياجات أهالى المنطقة من مشروعات صغيرة جداً ومتناهية الصغر، بغرض مساعدتهم على تطوير مشروعاتهم ومن أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيض معدلات البطالة والفقر.

وأوضح «القاضى» أن المصرف المتحد قام بإجراء حوار مجتمعى موسع لأهالى مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلى، تمثلت فى إقامة عدة جلسات استماع لأهالى المنطقة، بغرض معرفة احتياجاتهم الحقيقية والصعوبات التى تواجههم خاصة عند عملية تسويق منتجاتهم خارج نطاق محافظة جنوب سيناء، ما أسهم فى شعور الفرد بالشراكة المجتمعية المسئولة وأن أفكاره وطموحاته ومشاكله باتت قريبة فى الانتهاء من خلال حلول وبرامج حقيقية تنفذ لصالحه.

وأشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الدولة بجميع أجهزتها تبنى سياسة الاستثمار فى بناء الإنسان المصرى من خلال برامج التأهيل ورفع الكفاءة خاصة للمرأة والشباب والتمكين الاقتصادى للحد من الفقر والبطالة.

وأضاف اللواء خالد فودة أن المصرف المتحد اهتم بالجانب الاجتماعى، حيث قام بإنشاء ملاعب كرة خماسية لتنمية وإظهار مواهب الشباب، كما تلقى هذه الملاعب إقبالاً كبيراً من قبل شباب سانت كاترين ومنطقة جبل التجلى.

من جانبه، قال اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، إن عدد سكان مدينة سانت كاترين بلغ 9 آلاف نسمة وفقاً لآخر تعداد سكانى أجرى فى 2016 الماضى، حيث تعتبر أكبر محمية طبيعية فى مصر، ويعمل معظم سكان المدينة بأعمال الزراعة والرعى والخدمات السياحية، وتشتهر المدينة بالسياحة الدينية وسياحة السفارى وتسلق الجبال.